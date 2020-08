Canosa di Puglia – Il 14 agosto Michele Placido presso il Battistero di San Giovanni

Nel vivo la programmazione teatrale del Comune di Canosa per l’estate 2020 in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Secondo appuntamento del cartellone è in programma venerdì 14 agosto: Michele Placido (alle 21.00) sarà il protagonista di Serata d’onore (per gli abbonati costituirà la sostituzione di uno degli spettacoli sospesi dal lockdown: Uccelli, di Bottega degli Apocrifi). Un recital, quello con Michele Placido, che vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori.

L’attore e regista pugliese interpreterà poesie e monologhi della grande letteratura e della poesia, da Dante a Neruda, Montale, D’Annunzio. Non mancheranno i versi dei più importanti di poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo. Ad accompagnarlo in questo viaggio poetico musicale saranno Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (chitarra e mandolino) che interpreteranno le più belle canzoni classiche napoletane.

Sempre domani, ad Ostuni, nel Parco archeologico e naturale di Santa Maria di Agnano, nell’ambito di Teatro Madre festival: Compagnia Samovar in Tre quarti, spettacolo per famiglie in coproduzione con Compagnia Samovar, Scuola di circo Bolla di sapone. In scena ci saranno Luca Salata, Tommaso Brunelli e Davide Salata per la regia di Giacomo Costantini.

Tre artisti, forse tre ex-militari, per cercare di sopravvivere al dopoguerra, spendono le loro abilità di musicisti, acrobati e attori sulle assi scricchiolanti di un vecchio palcoscenico viaggiante, accompagnando l’affascinante vedette Veronique. Ore 21.15