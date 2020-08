Barletta – Il Regista Giacomelli e il suo “Diorama” a d’estate d’autore 2020

Dialoghi e proiezioni su natura e ambiente il 19 agosto al Lido I Ribelli

Prosegue la rassegna “D’Autore D’Estate 2020” al Lido I Ribelli, sulla Litoranea Pietro Mennea di Barletta.

Anche questa settimana in calendario film di qualità e conversazioni vivaci e interessanti. Atteso l’incontro di mercoledì 19 agosto con Demetrio Giacomelli regista del film “Diorama” premiato come miglior documentario alla 35esima edizione del Torino Film Festival.

Uno straordinario lavoro dedicato alla natura, all’ambiente, alla convivenza tra uomo e animali.

Il rospo, la cicogna e la rondine sono i protagonisti di “Diorama”: Giacomelli esplora la presenza di animali selvatici in città, capaci di risvegliare un bisogno di intimità e conoscenza di un mondo “totalmente altro”, per lo più rimosso. Girato a Milano, Pavia e sul Lago di Como, ricco di immagini e suoni sconosciuti, ha lo sguardo di chi si chiede perché gli animali si ostinano a “non rispondere alle nostre domande”.

A dialogare con Demetrio Giacomelli ci saranno Giuseppe Paolillo (Multisala Paolillo), il regista Daniele Cascella (Direttore Artistico della rassegna), Raffaele Corvasce Presidente Legambiente Barletta. Alla giornalista Floriana Tolve il compito di coordinare la conversazione a più voci.

L’incontro dibattito precede la visione gratuita di “Diorama”.

A seguire la proiezione del film “Gli uccelli” uno dei capolavori di Alfred Hitchcock.

*Calendario film della settimana

17 agosto ore 21.00 “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti

18 agosto ore 20.15 “Playmobil – The Movie”

ore 22.00 “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores

19 agosto ore 19.00 “Diorama” incontro con il regista Giacomelli

ore 20.00 proiezione gratuita film “Diorama”

ore 22.00 “Gli uccelli” di Hitchcock

20 agosto ore 21.00 “1917” di Sam Mendes

21 agosto ore 21.00 “Jojo Rabbit” di Taika Waikiki

22 agosto ore 21.00 “La Belle Epoque” di Nicolas Bedos

Il programma “Il Cinema tra sabbia e stelle” della Multisala Paolillo (Direttore Tecnico Titti Dambra, Direttore Artistico Daniele Cascella, in collaborazione con l’Associazione I Presidi del Libro) è in attuazione del Progetto “D’Autore D’Estate 2020” bandito dall’Apulia Film Commission nell’ambito delle iniziative della Regione Puglia a sostegno del settore cultura e spettacolo delle sale cinematografiche della nostra regione.

*Precisazioni organizzative

Gli eventi letterari sono gratuiti. Per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.

Si richiede prenotazione ovvero acquisto on line per le proiezioni a pagamento sul sito: www.cinemapaolillo.it In difetto, per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.

Sarà, inoltre, possibile vincere ogni settimana 2 biglietti d’ingresso. Infatti, scattando un selfie nei pressi dello schermo, pubblicandolo sulla propria pagina Facebook e taggando il Cinema Multisala Paolillo si partecipa alla speciale estrazione di “D’Autore D’Estate 2020 – Il Cinema tra Sabbia e Stelle”. Il post con più like vincerà due biglietti per assistere ad una proiezione in spiaggia per la stagione estiva in corso.