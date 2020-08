Andria – La Sen. Licia Ronzulli alla presentazione ufficiale della lista Forza Italia

Entra nel vivo la campagna elettorale della lista Forza Italia di Andria, che ieri, lunedì 25 agosto, alla presenza della sen. Licia Ronzulli e del sen. Dario Damiani, ha presentato ufficialmente al pubblico i propri candidati.

“Un partito profondamente rinnovato – dichiara il coordinatore provinciale Luigi De Mucci – con donne ed uomini che hanno deciso di scendere in campo per il bene della città di Andria e delle future generazioni. In tanti, forse troppi, facevano il tifo che nella città di Andria si ammainasse la bandiera di Forza Italia, ma, ancora una volta, sono rimasti delusi.”

Un centrodestra unito non solo a livello regionale a fianco di Raffaele Fitto, ma anche nella città di Andria con il candidato sindaco del centrodestra Antonio Scamarcio.

“Si deve, in qualsiasi modo, diffidare da operazioni gattopardesche – continua De Mucci – o di civismo tese solo alla difesa di rendite di posizione personali dei soliti mestieranti della politica. Una Forza Italia Andria che sarà al fianco di Antonio Nespoli e di Tonia Pagliaro entrambi candidati al consiglio regionale nella lista di FI Puglia.

Fondamentali saranno queste elezioni regionali e comunali ove un’importante affermazione del centrodestra sarebbe l’avviso di sfratto al governo nazionale sostenuto dal poltronismo targato PD e M5S.”