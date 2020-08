Trani – CambiaVento con le girandole di Debora Ciliento

Ecco pronto il #COMITATO ELETTORALE, fatto di colori e di movimento, proprio come il VENTO.

Un luogo in cui #ASCOLTARE, confrontarsi e soprattutto volgere lo sguardo al sorriso dei più piccoli. È quanto afferma Debora Ciliento, candidata al consiglio regionale pugliese per il PD, a proposito del suo comitato elettorale aperto in via Aldo Moro a Trani.

Ciò che salta subito all’occhio è la presenza di molte #GIRANDOLE, simbolo del vento che quando soffia porta via ciò che è vecchio per arrivare con colori nuovi.

La #POLITICA, dichiara la Ciliento, ha dato un forte segnale del vento che cambia con la DOPPIA PREFERENZA anche a livello regionale: le donne sono una risorsa capace di portare quel vento nuovo che spazza via la pesantezza.

È giunto il momento: #CAMBIAVENTO.

Le girandole saranno un regalo della candidata