Ruggiero Crudele (“Italia Viva”), ecco le ragioni della sua candidatura al consiglio regionale

In corsa per un seggio al Consiglio regionale, il candidato barlettano Ruggiero Crudele (nonché coordinatore provinciale BAT “Italia Viva”) a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Puglia Ivan Scalfarotto, ha spiegato, lo scorso lunedì 24 agosto 2020, ai microfoni di BATmagazine le ragioni della sua candidatura :

dalle differenze di “Italia Viva” (partito fondato dall’ex premier Matteo Renzi) con la sinistra di Emiliano alle sue considerazioni sul mancato accordo, in Puglia, tra PD e M5S (in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre) toccando i temi del PSR regionale e della Xylella nonché la questione della sanità pugliese la cui attuale gestione è stata definita “inadeguata” da parte di Scalfarotto.

Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità) e Recovery Fund, qual’è la posizione di “Italia Viva” verso le misure varate dall’Unione Europa per cercare di risollevare l’economia italiana duramente colpita dal Covid?

Non sono mancati cenni sulle questioni locali: rilancio della linea ferroviaria Barletta – Spinazzola e ripristino immediato della Barletta – Andria – Bari “passando per l’aeroporto di Palese” – così come ha sostenuto lo stesso Crudele –



