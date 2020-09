Fitto con gli eurodeputati di FdI : “Una Casa Puglia a Bruxelles per tutelare i nostri interessi”

La legislazione italiana è fortemente influenzata da atti legislativi di natura comunitaria.

In alcune aree, come la politica economica, agricola e ambientale, il ruolo degli atti provenienti dall’Ue raggiunge l’80% della legislazione nazionale. Rappresentare gli interessi pugliesi a Bruxelles è quindi importante quanto rappresentare questi interessi a livello nazionale.

L’ufficio di collegamento della Regione Puglia a Bruxelles sarà il punto di contatto della Regione con Istituzioni, Organi e altri attori rilevanti presso l’Unione europea.

La Regione Puglia è attualmente proprietaria di un immobile a Bruxelles. L’ufficio di rappresentanza negli ultimi anni è stato completamente abbandonato.

Basta andare sulla pagina web dedicata alla delegazione di Bruxelles per capire come per la giunta regionale uscente Bruxelles non sia una priorità. Come persona di riferimento viene indicato un dirigente che ormai da circa due anni non lavora più presso la sede regionale.

Una enorme opportunità sprecata.

Bisogna rilanciare e rendere l’ufficio di Bruxelles una vera ambasciata del territorio pugliese in Europa, al pari di altre regioni italiane ed europee come Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Baviera, Rhone Alps che sono un modello da seguire per attività e risultati raggiunti.

L’ufficio di Rappresentanza avrà un ruolo molto importante anche nell’intercettare le opportunità che l’UE mette a disposizione, dai fondi strutturali al Green Deal, dal Recovery Fund ai Programmi ad accesso diretto.

Opportunità che fino a ora la giunta regionale non ha colto, basti guardare ai numeri che ci vengono forniti da Open coesione -Banca dati Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE:

PSR Puglia 2014-2020 (FEASR) al 30 giugno 2020:

dotazione 1,6 miliardi di euro;

spesa 530 milioni di euro (32,79% ULTIMA REGIONE IN Italia);

rischio disimpegno per circa 100 milioni di euro al 31 dicembre 2020

PO FEAMP -Pesca (quota puglia) al 30 aprile 2020:

dotazione 31 milioni di euro;

spesa 16 milioni di euro

PO FESR Puglia 2014-2020 al 30 aprile 2020:

dotazione 5 miliardi di euro;

impegni 2,8 miliardi (51%)

spesa 1,6 miliardi di euro (28%);

PO FSE Puglia 2014-2020 al 30 aprile 2020:

dotazione 1,5 miliardi di euro;

impegni 650 milioni di euro (42%)

spesa 350 milioni di euro di euro (22%);

PON Nazionale FESR ed FSE quota Puglia (PO Cultura, Città metropolitane, Governance e assistenza tecnica, Legalità, Scuola, Ricerca e innovazione, Imprese e competitività, Infrastrutture e reti, Inclusione) al 30 aprile 2020 :

dotazione 1,2 miliardi di euro;

impegni 785 milioni di euro (66%)

spesa 411 milioni di euro di euro (33%);

Un fallimento su tutti i fronti del Presidente Emiliano e della sua giunta sulla pelle dei cittadini pugliesi.

Monitoraggio delle politiche europee e lobbying come attività strategica per attrarre risorse sul territorio pugliese

Punto di contatto privilegiato della Regione con istituzioni, organi e altri attori rilevanti presso l’Unione europea, la sede avrà come compito principale il monitoraggio delle politiche europee, al fine di fornire un supporto informativo ed operativo agli stakeholders del territorio, sia pubblici che privati, lavorando in stretta sinergia con il Governo regionale e con le principali istituzioni e organizzazioni del territorio pugliese.

Il progetto prevede una forte sinergia tra le sedi italiane della Regione (Bari e Roma) e quella di Bruxelles con l’obiettivo della promozione del territorio e del Sistema Puglia tra gli attori europei, oltre che quello della rappresentanza istituzionale e dell’attrazione delle risorse UE.

Le nostre aziende hanno bisogno di essere rappresentate e guidate presso tutte le istituzioni e gli organi europei, dal Parlamento, alla Commissione, dalla BEI, al Comitato delle Regioni. Solo con un forte sostegno in quelle sedi, infatti, sarà possibile attrarre risorse e portare investimenti sul nostro territorio, difendere i nostri prodotti e le nostre eccellenze, creare occasioni di scambio e di sviluppo di nuovi mercati.

Un team snello e competente, gestione manageriale e obiettivi chiari

L’ufficio di Rappresentanza sarà composto da un ristretto numero di funzionari e collaboratori. Un team snello e molto competente. Una sede produttiva, dunque, con personale qualificato che si occuperà di attività di relazione e lobbying strategiche per la crescita della Puglia.

Dalle relazioni istituzionali al supporto alla partecipazione a bandi e gare

La sede di Bruxelles sarà operativa e offrirà supporto concreto e produttivo a enti, associazioni e imprese. La sede si occuperà infatti delle relazioni con le istituzioni e organi EU, dei rapporti con la Rappresentanza Permanente, di tutte le attività di informazione e sostegno ai soggetti pugliesi nel campo dei progetti europei in merito alle possibilità di finanziamento diretto offerte dall’UE, ma anche della partecipazione a network EU (GIURI, ERRIN, Water Europe, alla gestione e fornitura servizi per domiciliati (scadenzario bandi ad hoc, consulenza fondi sia diretti che strutturali, attività di promozione e ricerca partner, organizzazione eventi, ecc.) e di attività di consulenza all’interno della Rete EEN (Enterprise Europe Network) per lo sviluppo di attività imprenditoriali e/o contatti con partner ed istituzioni estere.

Gli uffici offriranno inoltre consulenza alle imprese per l’internazionalizzazione e la promozione del territorio (in collaborazione con le altre istituzioni italiane presenti a Bruxelles); attività di consulenza riguardo alla programmazione EU, sia fondi diretti che strutturali; un servizio di ricerca gare d’appalto per informativa servizio “Euroappalti” e di ricerca partner per la presentazione di progetti EU; supporto all’organizzazione eventi;

redazione notizie per bollettino e newsletter; redazione scadenzario bandi con cadenza quindicinale; attività di networking e lobbying; partecipazione agli Open days del Comitato delle Regioni; partecipazione attiva alla strategia UE per la Regione Adriatico e Ionica (EUSAIR).

Un luogo di formazione per i giovani pugliesi

Tramite accordi stipulati con le Università e configurandosi come hosting organization, la rappresentanza regionale a Bruxelles potrà inoltre accogliere stagisti provenienti dal territorio regionale per la formazione di figure professionali come per esempio gli esperti in euro-progettazione che sono indispensabili sul territorio per aiutare imprese e associazioni ad accedere alle numerose risorse finanziarie ed economiche mese a disposizione dall’Europa.