TRANI – Giorgia Meloni in Puglia per dare al territorio una prospettiva diversa

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni a Trani in vista delle elezioni regionali e comunali.

Centrodestra unito in Puglia con il candidato Raffaele Fitto.

Si tratta di un ritorno visto che Fitto ha già ricoperto il ruolo di presidente della regione.

“La Puglia ha delle opportunità di sviluppo che non sono state adeguatamente perseguite, ha detto la Meloni per questo Fratelli d’Italia viene qui per dare una prospettiva diversa a questi territori”.

Sì al referendum per il taglio dei parlamentari è l’indirizzo della Meloni e ritiene che il reddito di cittadinanza sia la “paghetta” dello Stato per assoggettare politicamente i cittadini.

Covid e riapertura scuola, per il segretario nazionale il governo si è mosso molto male