Coronavirus, Puglia verso la “zona gialla”: il cambio colore potrà avvenire già domenica

La Puglia è pronta a cambiare il proprio colore.

In base al sistema di monitoraggio della Cabina di regia, molto probabilmente già da domenica prossima la nostra regione non sarà più zona arancione ma gialla.



Tra sette giorni infatti mezza Italia sarà in zona gialla: il 6 dicembre in “zona gialla” arriveranno, oltre alla Puglia, anche Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Umbria.

Dalla zona rossa a quella arancione passeranno la Campania, la provincia autonoma di Bolzano, la Toscana e la Valle d’Aosta, che andranno ad aggiungersi alla Basilicata, alla Calabria, alla Lombardia e al Piemonte. L’unica zona rossa in Italia sarà l’Abruzzo.

Dal report dell’Istituto Superiore di Sanità, che viene pubblicato ogni venerdì, la situazione nella nostra regione sembra in netto miglioramento.



Cresce nel frattempo l’attesa per il prossimo Dpcm, in vigore dal 3 dicembre, che comunque vieterà gli spostamenti tra regioni anche in zona gialla e cercherà di limitare i raduni familiari.