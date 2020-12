Puglia – Ultimata la somministrazione dei primi vaccini. Lopalco: “Da gennaio altre 95mila dosi”

“Le operazioni di somministrazione delle prime 505 dosi di vaccino anti covid in Puglia si sono appena concluse”.



Sono le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dell’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco.



“Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del Vaccine Day, a chi in queste ore sta testimoniando a parole e con gesti concreti l’importanza di credere nella scienza per tutelare la propria salute e quella degli altri.



La macchina organizzativa in Puglia ha funzionato bene. La stessa attenzione sarà messa quando arriveranno le nuove dosi di vaccino, circa 95 mila dosi per la nostra regione, a partire da gennaio”.