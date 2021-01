Puglia – Forestazione programmata indispensabile per benessere fisico e mentale della nostra società

“Mentre l’Unione Europea, che si appresterebbe a finanziarci circa 222 miliardi di euro tramite il Nex Generation (Piano per la ripresa dell’Europa), ritiene le foreste cruciali a livello strategico per proteggerle meglio e renderle più produttive, tanto da considerarle nel Green Deal, un vero e proprio pilastro, il nostro Governo, a quanto pare, nella bozza di ripartizione dei fondi per il Recovery plan appena pubblicata, non le considera affatto nonostante abbia previsto per la “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica”, ben 67,44 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di 74,3 miliardi”.

Lo spiega il Movimento ecologico FareAmbiente, in persona del coordinatore regionale Benedetto Miscioscia.

“Non si comprende perché mai il tema della forestazione programmata non sia stata presa in considerazione, nonostante l’Unione Europea consideri indispensabile “la natura”, non solo per il nostro benessere fisico e mentale, ma anche per la capacità della nostra società di far fronte ai cambiamenti globali, alle minacce per la salute e alle catastrofi.