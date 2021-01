È accaduto questa mattina in Via Imbriani

Giornata sfortunata e colma di eventi negativi quella di oggi 14 gennaio per Canosa di Puglia. Infatti, dopo l’ordigno di questa notte, da registrare c’è il coinvolgimento di una donna in un incidente in Via Imbriani. L’ accaduto ha visto per la precisione la donna essere investita da un’ autovettura in retromarcia all’altezza dell’incrocio con Via Goldoni . Sul posto Polizia Locale e 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale.