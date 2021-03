Canosa, convocato il Consiglio Comunale

Il comunicato stampa

Il Consiglio comunale si riunirà, nella Sala consiliare di questo Comune, in seduta ordinaria e pubblica mediante diretta streaming, in 1^ convocazione giovedì 25.03.2021, alle ore 19,00, ed occorrendo in 2^ convocazione sabato 27.03.2021, alle ore 19,00, per discutere i seguenti punti iscritti all’o.d.g.:

Adesione all’Associazione Italiana dei Siti Storici Grimaldi. Approvazione bozza di Statuto. L.R. 11/2017 e ss.mm.ii. – ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO comunale al Regolamento Edilizio Tipo approvato in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Comuni del 20/10/2016, recepito dalla Regione Puglia con D.G.R. n° 554/2017 e successiva integrazione D.G.R. n° 648/2017. APPROVAZIONE BOZZA ai sensi dell’art. 3 co. 1 della L.R. n° 3/2009. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di bari n. 1493/2020 del 21/10/2020 per pagamento somme in favore del Sig. Musti Francesco. Interrogazione presentata dal Consigliere Francesco Ventola ad oggetto: “protezione civile – funzionamento del C.O.C.”.

E’ consentita la partecipazione in videoconferenza per i Consiglieri comunali che siano impossibilitati a essere presenti in Aula.

Ai sensi delle misure restrittive adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non sarà consentito l’accesso al pubblico in Aula consiliare. Sarà possibile seguire i lavori del Consiglio comunale in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Canosa di Puglia. Il link sarà attivo a inizio seduta.