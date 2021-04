Nuovi arredi urbani a Canosa di Puglia

La nota del sindaco Morra

“Nuove pensiline alle fermate degli autobus per aumentare la sicurezza e il comfort di studenti e lavoratori pendolari e migliorare la fruibilità del servizio di trasporto pubblico.

Saranno 8 le nuove protezioni per i viaggiatori che in questi giorni sono in fase di installazione, robuste e dal design elegante e moderno che garantiranno riparo in caso di maltempo, frescura nelle giornate più calde e posti a sedere agli utenti del Servizio di Trasporto Pubblico Locale in attesa dell’arrivo degli autobus.

Sono già state sostituite le pensiline in via De Gasperi, in prossimità della stazione dei Carabinieri e in via G. Falcone, ormai danneggiate dall’usura del tempo e da vari atti vandalici, mentre è in corso la sostituzione di quelle poste in Via I Maggio.

Inoltre , per venire incontro alle richieste dei viaggiatori ne saranno installate altre presso diverse fermate dove queste non erano presenti come per esempio in via Balilla, via Saffi, sul piazzale della stazione e in Piazza Terme.

La fornitura, per un importo di circa 42.000€ complessivi, prevede inoltre il posizionamento di nuove fioriere ed elementi di arredo urbano e rientra in un programma più ampio di riqualificazione e cura degli spazi urbani ed un preciso impegno di questa amministrazione finalizzato ad ottimizzare la vivibilità della città, migliorarne il decoro oltre ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici”.