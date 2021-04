Canosa, il punto del sindaco Morra sull’ hub vaccinale presso il Palazzetto dello Sport

“Appena concluso l’ultimo briefing prima dell’entrata in funzione di domani dell’HUB vaccinale all’interno del nostro Palazzetto dello Sport.

Con il dott. Germinario della ASL, l’ing. Germinario responsabile del COC e le Associazioni Comunali di Protezione Civile sono stati definiti gli ultimi dettagli legati alla logistica.

Secondo l’ultima comunicazione della Regione Puglia, da domani sarà consentita la vaccinazione con Astrazeneca a tutti coloro compresi nella fascia di età tra 79 ai 60 anni che non hanno avuto ancora possibilità di prenotarsi ed in ordine di anzianità.

Per evitare sovrafflusso per la giornata di LUNEDI 12 APRILE verranno vaccinati solo i cittadini senza fragilità di 79 anni (NATI NEL 1942).

Martedi 13 aprile la vaccinazione sarà aperta alla fascia dei 78 anni (NATI NEL 1943).

Ovviamente sino ad esaurimento dei vaccini disponibili.

Chi ha già effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina” con le modalità indicate in precedenza, avrà un ACCESSO PRIORITARIO nei giorni e nella fascia oraria programmati.

Man mano che gli slot verranno saturati sarà consentito, a seguito di apposita comunicazione, sbloccare le altre fasce di età per ordine di anzianità per presentarsi agli hub per la vaccinazione.

Si prega pertanto i cittadini che non rientrano nelle fasce di età indicate a non presentarsi presso il centro vaccinale e ad attendere lo sblocco della loro annualità”.