Canosa, riprendono le visite guidate negli ipogei

Con il passaggio alla zona gialla, anche la Puglia riparte. Archeologia e storia tornano protagoniste e soprattutto accessibili a turisti e curiosi. Anche a Canosa di Puglia non si potrebbe dire altrimenti visto e considerato l’impegno profuso dalla Fondazione Archeologica Canosina. Il tour che la città si appresta a vivere sarà dedicato agli ipogei con tanto di patrocinio da parte della Regione Puglia e del Comune di Canosa di Puglia. Sabato 15 alle ore 18.00 e domenica 16 maggio alle ore 10.30 e alle ore 18.00 avrà quindi luogo il percorso denominato la “La città degli ipogei”. Luogo di ritrovo sarà Via Cadorna presso l’Ipogei Lagrasta.

L’itinerario sarà composto dalla visita all’Ipogeo D’Ambra, all’Ipogeo del Cerbero, all’Ipogeo di Vico San Martino e come detto, all’Ipogeo Lagrasta. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni contattare il seguente numero: 3338856300.