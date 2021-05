Misericordia Andria, il report dell’equipe “Victor” del 118 nei primi cinque mesi di attività

Sono 337 gli interventi effettuati con quasi 8mila chilometri in oltre cinque mesi di attività dal 5 dicembre scorso.

Sono i numeri importanti dell’equipe “Victor” (composta da autista e soccorritore volontari) attivata dalla ASL BT ad Andria per esser di supporto al sistema di emergenza urgenza del 118 ed in particolare alla postazione con automedica. L’equipe “Victor” affidata in concessione alla gestione della Confraternita di Misericordia di Andria ha, tuttavia, svolto un’attività sempre più crescente sia in supporto dell’automedica ma anche in autonomia accelerando sensibilmente le attività di soccorso.

L’equipe “Victor” è attiva tutti i giorni dalle 10 alle ore 18.

Il progetto, fortemente voluto, dalla ASL BT ed in particolare dall’attuale Commissario Straordinario Alessandro Delle Donne ha avuto il via libera da parte della Regione Puglia ed è coordinato dal Dr. Donato Iacobone responsabile delle attività del 118 nella BAT.

«Un esperimento rivelatosi molto positivo – ha spiegato Gianfranco Gilardi, Direttore dei Servizi della Misericordia di Andria – nel turno che quotidianamente viene svolto dai volontari dell’associazione, infatti, ormai gli interventi sono diventati molto frequenti sia in ausilio all’automedica che in supporto ad altre postazioni del 118 o per attività di soccorso autonome. E’ una postazione che agevola senza dubbio il sistema di emergenza urgenza su questo territorio ed una importante intuizione del Commissario Delle Donne. Una rete sempre più radicata su territori così vasti – ha concluso Gilardi – non può che essere un bene per la comunità anche perché rende sempre più rapidi gli interventi anche in un periodo così complesso come quello della pandemia in corso che, inevitabilmente, rallenta le attività anche degli ospedali e del 118 a causa delle procedure di sicurezza da rispettare».