Canosa di Puglia e l’area archeologica di “Pietra Caduta” protagoniste su Rai 3

Come può una città come Canosa di Puglia non essere continuamente sotto i riflettori? Le ricchezze storiche ed archeologiche hanno reso da tempo la “Città di Diomede” uno dei principali poli culturali a livello regionale ed in fondo, non potrebbe essere altrimenti. La “piccola Roma” è così finita sotto la lente d’ingrandimento della trasmissione “Bellitalia” andata in onda sabato 15 maggio alle ore 11.00 su Rai 3. Oggetto dell’attenzione della principale rete televisiva italiana l’affascinante area archeologica di ” Pietra Caduta” composta da oltre 26.000 metri quadrati. Inserita all’interno del Tgr Regionale, il focus ha così approfondito le tematiche relative a queste tombe a monocamera risalenti al V e al IV secolo a.C. spaziando in lungo e in largo fra storia e curiosità. Televisione a parte, resta da migliorare però l’etica e la morale dei cittadini. Basti pensare ai danni recati da alcuni vandali all’area archeologica poche settimane fa. Insomma, se si vuole progredire alla base di tutto vi deve essere un maggiore rispetto. Solo così sarà possibile fare passi in avanti, andando al contempo a valorizzare l’egregio lavoro della Fondazione Archeologica Canosina. Ce la faremo?