Le telecamere di “La Tua Tv” a Canosa di Puglia con il programma “La Puglia in scena”

Il weekend appena trascorso ha visto Canosa di Puglia essere protagonista in lungo e in largo. Infatti, oltre alle telecamere di Rai 3, assolute protagoniste sono state anche quelle di “La Tua Tv” sul canale 216 del Digitale Terrestre. All’interno del programma “La Puglia in scena”, Santino Caravella assieme a Beppe Stallone, Simona Ianigro e Mattia de Martino ha avuto modo di illustrare le immense bellezze della “piccola Roma”. In collegamento dal teatro “Raffaele Lembo”, il viaggio fra le mura cittadine canosine ha visto regnare storia, tradizioni, cultura, archeologia ma anche enogastronomia. In onda alle 14.30 di sabato 15 maggio, la trasmissione ha visto avvicendarsi sul palco volti noti della canosinità come la campionessa di volley Stefania Sansonna. A fare gli onori di casa ci ha pensato invece il sindaco Roberto Morra assieme al presidente della Fondazione Archeologica Canosina Sergio Fontana. Canosa di Puglia ha così dimostrato ancora una volta tutto il suo inestimabile valore in vista di una pronta ripartenza che dovrà riguardare soprattutto il settore turistico.