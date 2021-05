Giornata Internazionale dei bambini scomparsi: la cerimonia oggi in Prefettura

In occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, ricorrenza che dal 1983 viene celebrata in ricordo del piccolo Ethan Patz rapito a New York il 25 maggio 1979,oggi, mercoledì 25 maggio alle ore 11.30 in Prefettura, in coerenza con l’iniziativa nazionale prevista dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, si terrà una giornata di riflessione pubblica sul fenomeno della scomparsa dei minori, quale momento di analisi ed approfondimento sul tema in questo ambito territoriale.

Al tavolo tecnico parteciperanno rappresentanti della Provincia, delle Forze di Polizia di Bari, dei Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Asl Bt, Centrale Operativa del 118, Ordine degli Psicologi della Puglia ed Associazione Penelope.

Nell’occasione, a cura della Sezione Territoriale Puglia dell’Associazione Penelope, si svolgerà un momento di condivisione all’esterno con la simulazione della modalità di ricerca della persona scomparsa a mezzo di unità cinofila, con la partecipazione di una delegazione di alunni del Liceo Musicale “Casardi” di Barletta, che a seguire daranno lettura di “pensieri” dedicati alle persone scomparse ed eseguiranno brani inediti sul tema.