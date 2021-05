Vaccini, oltre 170mila dosi somministrate nella Bat: continua la vaccinazione dei soggetti fragili

Sono 2.168.827 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri, mercoledì 26 maggio, in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale).



Le dosi sono il 91,8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 2.363.815).



ASL BT

Più di 170mila le vaccinazioni della Asl Bt dall’inizio della campagna vaccinale a ieri.

Su tutto il territorio si continua la vaccinazione dei fragilissimi e per categorie di età.



A Trani il 30 sarà la volta dei malati rari che non sono stati vaccinati nella prima giornata dedicata mentre il 31 riceveranno la seconda dose tutti i caregiver della provincia a cui è stato somministrato Astrazeneca il 4 e il 5 aprile.