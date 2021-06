Pronto il campo di Addestramento per Unità Cinofile delle Misericordie di Puglia

Nella zona industriale di Modugno è attivo il campo di addestramento per unità cinofile delle Misericordie di Puglia. Una struttura completata dopo un lungo e certosino lavoro di sistemazione e che sarà presentata alla stampa ed alle istituzioni regionali e territoriali oggi alle ore 17,30. Le Misericordie di Puglia hanno un nucleo cinofilo che continua a crescere ed a formarsi.

In particolare si prosegue nella formazione di unità cinofile da mantrailing per la ricerca di un individuo ben preciso. La specializzazione in mantrailing del binomio è data da una lunga formazione che sarà ancora maggiormente implementata grazie al prezioso campo di addestramento. Una struttura che sarà anche a disposizione delle istituzioni, della protezione civile e delle forze dell’ordine e sarà un vero e proprio contenitore di idee ed eventi. Durante la presentazione alla stampa ed alle istituzioni vi sarà anche una breve esercitazione.