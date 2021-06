Ufficiale: Puglia in zona bianca da lunedì 14 giugno

“Tornerò dopo la fine di questa conferenza stampa al ministero della Salute e firmerò, come sempre avviene tutti venerdì, una nuova ordinanza. È un’ordinanza che ritengo essere importante perché porta in zona bianca una parte molto larga nel nostro Paese, circa il 50% dei nostri concittadini. Questa ordinanza prevederà la zona bianca (da lunedì 14 giugno) per le regioni PUGLIA, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, e per la Provincia autonoma di Trento“.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione della conferenza stampa oggi di aggiornamento sulla campagna vaccinale e sull’andamento epidemiologico.



“L’ingresso della Puglia in zona bianca – spiega l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco – non deve far perdere di vista i comportamenti virtuosi da tenere, come indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e l’igiene delle mani. Il vaccino farà da argine a nuove fiammate della pandemia, ma il virus continua a circolare e occorre ancora fare attenzione per non vanificare gli sforzi fatti”.

È uno stralcio del comunicato diffuso dalla Regione Puglia.

In zona bianca, fra le altre forme di allentamento delle restrizioni, niente coprifuoco. Oltre a quelle che lo diverranno lunedì, sono già zona bianca Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria e Veneto. Le altre in zona gialla.