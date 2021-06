Barletta – On. Scalfarotto : “Lo Stato, con l’impegno delle forze di polizia, dedica alla BAT una grande attenzione”

Nel pomeriggio di ieri, accolto dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, Il Sottosegretario di Stato dell’interno, On. Ivan Scalfarotto, ha inaugurato la nuova sede del “Polo della legalità” di Barletta.



Alla cerimonia ha partecipato il Sindaco Cosimo Cannito insieme a numerose autorità del territorio.

Nel “Polo della Legalità”, avrà sede il nuovo Comando di Polizia Locale.



Dopo l’inaugurazione del “Polo della Legalità” il sottosegretario si é recato presso la Prefettura di Barletta Andria Trani laddove, insieme ai due primi cittadini, ha sottoscritto dei Patti per la Sicurezza Urbana di Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia.







Al termine dell incontro si è tenuta la conferenza stampa, nel corso della quale il sottosegretario ha sostenuto :

“Queste son terre che tengo particolarmente a cuore ed è importante per me essere qui personalmente a testimoniare l’attenzione del governo per questa provincia.

La delega agli Enti locali, che la Ministra Lamorgese mi ha fatto l’onore di affidarmi, costituisce per me un’importante occasione per iniziare un rinnovato lavoro di squadra con le istituzioni presenti sul territorio.

Questa è una terra dalle grandissima qualità e potenzialità, fatta di gente laboriosa, intraprendente e onesta ma allo stesso tempo un territorio complesso, dove operano bande criminali che incidono pesantemente sulla vita delle persone.

Lo Stato, con l’impegno massimo delle forze di polizia, dedica alla BAT una grande attenzione e non sottovaluta di certo la presenza della criminalità organizzata.

Oggi sono qui nella Prefettura di Barletta Andria Trani a sottoscrivere i patti per la sicurezza urbana dei comuni di Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia.

Firmare questi accordi è un modo innovativo ed efficace per creare comunità, civismo, bellezza e decoro del territorio.

Sono patti che hanno il pregio di dire a tutti che ciascuno di noi è chiamato ad una responsabilità individuale, ciascuno può e deve vivere la società in maniera consapevole e partecipe si suoi destini.

Un idea semplice ma rivoluzionaria, un modo di vivere e sensibilizzare tutta la comunità – istituzioni locali, associazioni imprenditoriali, scuole, singoli cittadini – a rendersi personalmente partecipe e custode della sicurezza del proprio territorio.