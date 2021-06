Canosa, ecco la luce in fondo al tunnel: sono solo tre i positivi al Covid-19

La nota del sindaco Morra

” Dai dati forniti dall’Asl Bt, i soggetti positivi al covid sono solo tre. Finalmente usciamo da un incubo con la speranza che il vaccino e le precauzioni che oramai sono diventate nostre abitudini impediscano una nuova ondata di contagi.

Oggi la Puglia è in zona bianca

Cosa c’è da sapere: la circolazione è consentita senza alcun limite di orario e motivazione. Consentiti gli spostamenti verso zone bianche o gialle. Sono consentiti gli spostamenti anche verso regioni in zona arancione o rossa se si è in possesso di “certificazione verde Covid-19” .

Con la “certificazione verde Covid-19” è possibile far visita a ospiti in strutture residenziali RSA o partecipare a feste conseguenti a cerimonie civili o religiose (matrimoni, battesimi, comunioni, etc.).

Consentite le attività di ristorazione con consumo al tavolo.

Al chiuso ogni tavolo può ospitare al massimo 6 persone. Se conviventi non c’è alcuna limitazione.

Restano sempre valide le misure di prevenzione

▪️ uso della mascherina

▪️ distanziamento interpersonale

▪️ igienizzazione delle mani”.