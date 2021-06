Ennesima chiusura per il casello autostradale di Canosa di Puglia

I problemi di viabilità tornano a caratterizzare il casello autostradale di Canosa Di Puglia. Infatti, dopo la prolungata chiusura di qualche mese fa, saranno ancora una volta alcuni lavori di manutenzione a creare problemi agli utenti. La società Autostrade per l’Italia ha di conseguenza reso noto che sull’A14 direzione Bologna- Taranto, il suddetto casello resterà chiuso sia in entrata che in uscita a partire dalle ore 06.00 di domani giovedì 17 giugno fino alle ore 19.00 del 30 luglio. Si consiglia, se provenienti da Bari, di utilizzare l’uscita per Andria mentre se provenienti da Pescara di usufruire dell’uscita Cerignola Est.