Canosa, da domani sarà operativo il nuovo gestore di raccolta dei rifiuti

La nota del sindaco Morra

“Da domani, lunedì 21 giugno, sarà operativa su tutto il territorio comunale la Teknoservice srl, il nuovo gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e spazzamento di strade e marciapiedi del Comune di Canosa di Puglia che comunica che fino a nuove indicazioni, le modalità di conferimento della raccolta differenziata rimarranno le stesse.

La nuova ditta subentra all’ATI Sangalli-Ecolife in virtù degli esiti della gara ponte da poco espletata.

Per vivere in una città pulita è necessario l’impegno di tutti per mantenerla tale. Confido nel buon senso e responsabilità di tutti i cittadini nell’adottare comportamenti virtuosi che migliorino il decoro urbano della città e ne aumentino la percezione di bellezza.

Oggi, con questo avvicendamento nella gestione del servizio di igiene urbana, abbiamo l’opportunità di effettuare un cambio di marcia e tendere verso standard di pulizia più elevati.

Diversi sono i miglioramenti previsti dal nuovo contratto, frutto di una lunga fase di ascolto ed analisi delle attuali criticità, che hanno l’obiettivo di rendere più efficiente il servizio in città e agevolare i cittadini nella fase di conferimento al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata.

Le novità saranno introdotte gradualmente per consentire alla popolazione di prendere progressivamente dimestichezza con il nuovo servizio e saranno adeguatamente illustrate all’interno di un apposito piano di informazione.

E’ stato definito inoltre, in accordo con le sigle sindacali interessate, il passaggio di cantiere dei lavoratori attualmente impegnati sul servizio ai quali sono state garantite tutte le tutele previste. Da lunedì quindi prosegue in città il servizio di igiene urbana senza alcuna interruzione”.

La nuova impresa, al momento, ha confermato il calendario di conferimento in vigore e si impegna a ridurre al minimo eventuali disagi per i cittadini e risolvere situazioni di criticità che in ogni fase di transizione sono sempre possibili.