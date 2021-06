Vaccini, 3.225.253 dosi somministrate fino a ieri in Puglia

Sono 3.225.253 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri, martedì 22 giugno, in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale), pari al 94.9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 3.399.214.

ASL BAT

Più di 4.400 vaccinazioni sono state effettuate lunedì in tutta la provincia Bat di cui più di 400 solo dai medici di medicina generale. Intanto nella mattinata di lunedì c’è stato l’avvio della vaccinazione in ambiente lavorativo a Barletta: i primi 100 vaccinati hanno espresso molta soddisfazione per l’iniziativa.