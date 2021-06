Rigenerazione urbana, il Comune di Canosa Di Puglia chiede 5.000.000€

Il sindaco Morra:” Si tratta di ben sei interventi che interessano sia il centro che le periferie“.

” Ammonta a circa 5.000.000 di euro il contributo richiesto dal Comune di Canosa di Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi riguardanti investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonchè al decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, contenuto nel DPCM del 21 gennaio 2021. Entro i primi giorni di agosto 2021 il Ministero dell’Interno, di concerto col Ministero delle Infrastrutture, determinerà l’ammontare del contributo per ogni comune.

Si tratta di ben sei interventi che interessano sia il centro che le periferie. Tra questi, il progetto di recupero e valorizzazione della villa comunale per un valore di un milione e duecento mila euro, la riqualificazione di Corso San sabino nel tratto antistante il sagrato della Cattedrale per un importo di 690.000 euro e la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo delle coperture di Palazzo Casieri per il quale è stato richiesto un contributo di 230.000 euro.

Sport e inclusione sociale sono i temi dell’intervento per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport all’interno dell’area dell’ex stadio Sabino Marocchino per cui è stato richiesto un contributo di 900.000 euro, mentre con l’obiettivo di ridurre il fenomeno del randagismo sono necessari 257.557 euro per la manutenzione straordinaria del canile sanitario di viale I maggio.

Chiude l’elenco la richiesta di un milione e trecento mila euro per la realizzazione del progetto “La città e il suo fiume” che prevede lavori di manutenzione e pulizia degli argini del fiume Ofanto.

Grazie alla lungimiranza di questa amministrazione e all’impegno degli uffici, il Comune, all’interno di una complessiva visione strategica di città, si è dotato di un rilevante parco progetti, immediatamente cantierabili, che consente all’Ente di cogliere ogni opportunità di finanziamento accessibile e contribuire a cambiare in meglio il volto della città”.