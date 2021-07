Riapre il casello autostradale di Canosa Di Puglia: posticipati i lavori di manutenzione

La nota del primo cittadino Roberto Morra

“Circa la chiusura del casello autostradale di Canosa, in un clima cordiale e collaborativo ho incontrato i tecnici della direzione 8° tronco di Autostrade per l’Italia, competente per il tratto autostradale che attraversa il nostro territorio.

Nel corso dell’incontro sono stato informato che attualmente la stazione è chiusa in entrata verso nord e in uscita per chi proviene da sud per consentire i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia di svincolo.

Operazioni che saranno portate a termine nei primi giorni della prossima settimana, dopo di che verrà revocata l’ordinanza di chiusura e il casello tornerà nuovamente operativo in entrambe le direzioni.

In ogni caso il cavalcavia, in virtù degli esiti delle attività ispettive svolte nei mesi scorsi, necessita di un ulteriore e più importante intervento di manutenzione che, per venire incontro alle esigenze della nostra città, si è convenuto di posticipare al termine della stagione estiva.

A settembre saranno impegnate nel cantiere più squadre di maestranze su tre turni giornalieri consecutivi al fine di ridurre al minimo la durata dei lavori e consentire al più presto la piena fruibilità del casello sia in entrata che in uscita.

Ringrazio “Autostrade per l’Italia” per l’apertura al dialogo e l’attenzione rivolta alla nostra comunità per la quale il casello autostradale riveste una grande importanza, in particolar modo in questo periodo in cui la nostra economia è in una fase di difficile ripartenza a seguito alla crisi dovuta all’emergenza coronavirus”.