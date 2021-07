Il rapper Clementino a Canosa Di Puglia in occasione della Festa Patronale di S. Sabino

Sarà il rapper Clementino la guest star della Festa Patronale di Canosa Di Puglia in onore del Santo Patrono Sabino. Ad annunciarlo, direttamente dal proprio profilo Facebook, l’Assessore alla Cultura Mara Gerardi che ha avuto modo in seguito di enunciare i particolari dell’evento.

Il concerto sarà gratuito e si terrà venerdì 6 agosto nell’area mercatale di Piano San Giovanni nel rispetto delle norme anti Covid-19. Evento musicale a parte, tornano a tutti gli effetti anche le celebrazioni religiose e civili. Escluso l’unico neo quale quello della Processione, la Celebrazione Eucaristica avrà luogo all’interno dell’area archeologica del Battistero di San Giovanni. Ad animare le vie cittadine torneranno anche le bancarelle come il consueto Luna Park.

MARA GERARDI:” La festa patronale è un momento molto sentito ed atteso dai canosini, attorno alla quale si stringe con fede e devozione tutta la comunità. Anche se non siamo usciti completamente dall’emergenza pandemica abbiamo lavorato con forza e determinazione per rispettare tutti i protocolli e non rinunciare a quell’aria di festa che tanto ci è mancata lo scorso anno e a tal fine abbiamo attivato una complessa macchina organizzativa anche grazie al fondamentale supporto delle associazioni cittadine di Protezione Civile. Un segnale di speranza verso un definitivo ritorno alla normalità ripartendo da quelle tradizioni tanto care alla nostra comunità ma senza mai abbassare la guardi”.