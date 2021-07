Sopralluogo sulla SP 3 Minervino-Spinazzola del vicepresidente della Regione Puglia e di altre cariche politiche

“Siamo pronti a sostenere un progetto che ha un rilievo molto superiore ai già forti bisogni espressi dalle comunità di Spinazzola e Minervino Murge, ma occorre avere un progetto definitivo, meglio se esecutivo”.



Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, nel corso del sopralluogo svolto, ieri mattina, sull’ex strada regionale 6 della Murgia Centrale, nei due tratti che, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, collegano l’autostrada A14 ai Comuni dell’entroterra murgiano.

Gli interventi sull’ex Regionale 6 diventata Strada Provinciale 3 servono a completare, in particolare, il tratto tra Minervino Murge e Spinazzola e per realizzarli si stimano necessari circa 18 milioni di euro.



“Stamattina ho avuto conferma da parte del presidente della BAT – ha concluso Piemontese – dei progressi della progettazione che è necessario arrivino almeno a uno stadio definitivo affinché possiamo sostenerne la realizzazione, pur non essendo più un’arteria di competenza della Regione Puglia“, ha concluso Piemontese, aggiungendo che “in particolare in questo momento storico e specie parlando di opere pubbliche, non possiamo più perderci in chiacchiere, dobbiamo tutti avvertire la responsabilità di compiere atti che si trasformino in fatti concreti”.



Ad accompagnare il vicepresidente, il presidente della Provincia BAT e sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto, i sindaci di Andria Giovanna Bruno e di Spinazzola Michele Patruno, il presidente del Gruppo regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo, la presidente del Gruppo M5S Grazia Di Bari, la consigliera regionale PD Debora Ciliento, il consigliere regionale “Fratelli d’Italia”, Francesco Ventola e il consigliere regionale “CON Emiliano”, Giuseppe Tupputi.

“Il completamento della SP3 (ex SR6) che collega Canosa di Puglia a Spinazzola rappresentata un opera fondamentale per la provincia BAT” – ha commentato Caracciolo.

“Per procedere con il completamento dell’opera si attende il progetto definitivo che sarà redatto dalla provincia BAT in convenzione con ASSET Puglia”.

“Il completamento della strada risulterà fondamentale anche in virtù dell’importanza delle infrastrutture nella qualificazione dei territori. L’attenzione della Regione è testimoniata dalla visita odierna e dall’impegno di fondi FSC (Fondi sviluppo e coesione).

Confido – conclude Caracciolo – in una rapida conclusione dell’iter burocratico così da dare ulteriore slancio alla realizzazione dell’opera”.

“Sono orgogliosa del fatto che dopo l’audizione da me richiesta in Commissione Ambiente si sia sbloccata una situazione di stallo che durava da quarant’anni” – ha dichiarato invece il capogruppo regionale del M5S Grazia Di Bari.

“Continueremo a monitorare la situazione, assicurandoci che venga rispettato il cronoprogramma dei lavori. È fondamentale restituire ai cittadini queste opere per migliorarne la vita di tutti i giorni e su questo il mio impegno sarà sempre il massimo”.

Il sopralluogo ha interessato anche la Strada Provinciale 2 nella frazione di Montegrosso ad Andria: “Per quello che riguarda la Strada Provinciale 2 – continua Di Bari – i lavori per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della strada, stanno di fatto isolando Montegrosso, creando ingenti danni al tessuto economico formato da aziende agricole, enogastronomiche e agriturismi.



Le soluzioni proposte per l’ingresso alla frazione, rotatoria, sovrappasso e sottopasso non sono adottabili in quanto violerebbero vincoli idrogeologici e della Sovrintendenza. Per questo è stato chiesto un impegno alla Provincia Bat e alla Regione per trovare una soluzione che possa arrecare meno disagi agli abitanti e alle aziende” – ha concluso il capogruppo pentastellato.