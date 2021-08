Canosa, alla “Make Your Travel” il Premio Diomede Giovani

La società italiana, spesso e volentieri, concentra le proprie attenzioni e le proprie critiche sulle nuove generazioni. E’ vero, non sempre le attese vengono rispettate, non sempre si assiste a quei comportamenti che dovrebbero contraddistinguere chi sarà chiamato, da qui a qualche anno, a rappresentare il futuro del nostro Paese. Generalizzare però risulta alle volte deleterio poichè , a dir la verità, c’è chi nel proprio piccolo si impegna, valorizzando la propria terra e le proprie ricchezze. A Canosa Di Puglia, ormai da anni, la startup “Make Your Travel” rappresenta una vera e propria realtà del territorio, un’eccezione, un esempio di come l’amore per la propria terra sia in grado di superare ogni ostacolo. Promuovere il territorio attraverso la creazione di percorsi alternativi, ripercorrendo storia e cultura, è da anni il loro principale obiettivo.

L’impegno dei tre giovani canosini che la compongono, vale a dire Giandomenico Bucci, Nicola Sciannamea e Marco Lenoci, troverà l’ennesimo incoronamento da qui a qualche settimana. Infatti, saranno quest’ultimi a ricevere, sabato 28 agosto 2021, il “Premio Diomede” sezione “Giovani”. L’evento, la cui sede di svolgimento dev’essere ancora definita, vedrà molteplici personalità ricevere questo riconoscimento ciascuno in categorie diversificate. La XXII edizione vedrà infatti premiati nella sezione “Canusium” il brigadiere generale dell’Esercito Italiano Tommaso Petroni e nella sezione “Aufidus” l’avvocato Augusto Dell’Erba. Il Premio alla Memoria 2021 invece andrà a Patrizia Minerva, deceduta lo scorso anno all’età di 55 anni. Amata e conosciuta per il suo straordinario impegno, Patrizia ha rappresentato per tutti un esempio da seguire, un punto di riferimento. La sua dedizione, la sua passione non potevano di certo passare inosservati: chi fa del bene non può e non deve essere dimenticato/a.

Cresce quindi l’attesa per il “Premio Diomede”, ormai vetrina abituale delle eccellenze pugliesi.