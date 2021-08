Rinnovate le cariche del FAVO Puglia: coordinatore l’Avv. Stefanì. Tra i consiglieri c’è il Dr. Nicola Mariano

Un importante nomina per il Presidente del Calcit di Andria, il Dr. Nicola Mariano.



Nei giorni scorsi si è infatti svolta la riunione del Coordinamento Regionale della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia – FAVO Puglia, con l’elezione dell’Avv. Marcello Stefanì quale Coordinatore Regionale, ed il Dott. Vito Antonio Delvino Vice-Coordinatore Regionale – già Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S di Bari.



Segretaria e tesoriera, invece, la Dott.ssa Maddalena Strippoli. Tra i consiglieri la nomina proprio del Dr. Nicola Mariano Presidente del Calcit di Andria assieme alla Dott.ssa Antonella Daloiso dell’Associazione “Gabriel”, la Dott.ssa Mariella Girone dell’Associazione “La Bottega del Sorriso”, la Dott.ssa Rosanna Galantucci dell’Associazione “Una Stanza per il Sorriso”.

«Questa nomina è un prezioso riconoscimento al lavoro svolto da tutto il gruppo del Calcit di Andria – spiega il Dr. Nicola Mariano – un sentito ringraziamento a tutti coloro i quali hanno scelto di sostenere la mia nomina ed un buon lavoro al neo presidente l’Avv. Stefanì ed a tutto il consiglio. Il FAVO è una organizzazione che sul territorio può e deve continuare a dare un contributo essenziale per le problematiche connesse all’oncologia e non solo».

Durante il Coordinamento, l’avv. Stefanì nel ringraziare le Associazioni costituenti la Favo Puglia, per la fiducia accordata nel riconfermarlo, ha dichiarato di essere onorato per l’incarico ricevuto e di poter continuare a lavorare e collaborare con persone dalle spiccate capacità nel rappresentare e tutelare i bisogni del malato oncologico e dei suoi familiari.



Il neo Direttivo si impegnerà a continuare l’impegno profuso per la tutela dei diritti dei malati oncologici, per garantire una maggiore operatività della Rete Oncologica Pugliese e una capillare divulgazione e avvio del Certificato Oncologico Introduttivo.

Due risultati raggiunti grazie al lavoro svolto da Favo Puglia (con l’impegno del Cav. Francesco Diomede – Vice-Presidente nazionale della FAVO) con la disponibilità e l’impegno del Dott. Antonio Delvino e del Dott. Giovanni Gorgoni, Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia.