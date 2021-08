Canosa, ammessa a finanziamento la riqualificazione dell’ex scuola S.Giovanni Bosco

La nota del Sindaco Roberto Morra

“E’ stato ammesso a finanziamento il progetto di riqualificazione dell’ex scuola S. Giovanni Bosco, candidato dal Comune di Canosa di Puglia all’avviso pubblico ministeriale per la realizzazione di Centri Polifunzionali per i servizi alle famiglie.

Si tratta di un intervento del valore di 3 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza e alla rifunzionalizzazione dell’edificio, da tempo inutilizzato e in progressivo stato di degrado.

Lo stabile sarà destinato a Centro Polifunzionale per le Famiglie, uno spazio di ascolto, orientamento e accompagnamento rivolto a tutte le famiglie di Canosa e dell’intero Piano di Zona, per affrontare situazioni per le quali si sente il bisogno di un confronto e un sostegno.

Tra le varie attività, il centro assicurerà alle famiglie un accesso rapido e amichevole a tutte le principali opportunità disponibili sul territorio, fornirà un servizio di consulenza psicologica e legale ed offrirà supporto e alle famiglie nell’affrontare situazioni potenzialmente critiche come la nascita di un figlio, insorgere di problematiche relative alla fase dell’adolescenza, crisi della coppia, separazione/divorzio, presenza di disabilità, perdita del lavoro, difficoltà economiche, e tanto altro”.