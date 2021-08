704 giovani tra i 12 e i 19 anni vaccinati ieri nella Bat: 210 solo ad Andria

“Sono oltre 2.100 le prime dosi di vaccino somministrate nella giornata di lunedì 16 agosto ai pugliesi di età compresa tra i 12 e i 19 anni che da lunedì possono recarsi negli hub della regione anche senza prenotazione. La media pugliese delle prime dosi sull’intera popolazione vaccinabile è superiore a quella nazionale.



Anche per quanto riguarda la fascia di età, 12-19 anni, il 48,3% ha già ricevuto la prima dose, sopra la media nazionale che è del 44,8%”. Lo comunica l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco.



Sono 5.125.191 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri, martedì 17 agosto, in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.07 dal Report del Governo nazionale), il 96,4% quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.318.892.

ASL BT

Nella sola mattinata di ieri nella Asl Bt sono stati vaccinati 704 giovani tra i 12 e i 18 anni: 210 ad Andria, 131 a Barletta, 121 a Trani, 122 a Canosa, 119 a Bisceglie.



Anche nei prossimi giorni presso gli stessi hub si procederà con la vaccinazione a sportello dei giovani nelle fasce orarie di apertura già programmate.



In particolare la vaccinazione a sportello sarà garantita negli orari di apertura degli hub ad Andria (giovedì e venerdì dalle 9 alle 13), a Barletta (fino a giovedì mattina e pomeriggio fino alle 17), Trani (mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12,30 e venerdì fino alle 17), Bisceglie (da martedì a venerdì dalle 9 alle 14,30) e Canosa (giovedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18). Giornate dedicate si terranno mercoledì 18 a Trinitapoli dalle 15 alle 19, giovedì 19 e sabato 21 a Margherita di Savoia dalle 15 alle 19.