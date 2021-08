Canosa Calcio, il secondo colpo di mercato é Giuseppe Loiodice

Ufficiale il secondo colpo di mercato della società rossoblù: il comunicato

“Giuseppe Loiodice é il nuovo guardiano della porta dell’ASD Canosa 1948.

Portiere 27enne di 1.88 cm, coratino, proveniene dall’Asd Unione Calcio Bisceglie con il quale ha vissuto la ripartenza del campionato di Eccellenza lo scorso 11 aprile. Ex estremo difensore di altre squadre del massimo campionato regionale come Terlizzi Calcio & USD Corato Calcio( senza dimenticare la parentesi nell’U.S.D Nuova Spinazzola nel campionato di Promozione) si è reso gran protagonista per un quadriennio (2011-2014)nel campionato di Serie D Girone H indossando la maglia dell’A.S. Bisceglie Calcio 1913. Degna di nota anche l’esperienza fuori regione, sempre in SerieD, durante l’annata 2014/2015 con la maglia del Termoli Calcio 1920 in Molise.

LOIODICE: “Ringrazio il presidente e la dirigenza del CanosaCalcio per avermi accolto in questa grande famiglia, un club storico come testimonia la sua matricola mai cambiata. Sono qui per portare avanti un progetto tecnico già avviato dalla scorsa stagione, che mi affascina moltissimo e che ho sposato con fiducia. Ho trovato una Società che crede molto in quello che fa, coerente nelle proprie scelte, che nulla ha da invidiare ad altre compagini e che merita ampiamente questa categoria superiore.

In questi primi giorni di allenamenti con la squadra mi sono trovato benissimo, mister Papagni & staff sono molto competenti, organizzazione ben curata, con anche molta serenità di gruppo, proprio quello che ricercavo. Spero che con il mister e gli altri compagni di squadra potremmo adempiere ai nostri doveri cercando di dare il massimo, partita dopo partita, battaglia dopo battaglia, cercando di raggiungere i nostri obiettivi prefissati, onorando quelli che sono i colori di questa meravigliosa città, che da troppo tempo aspettava di ritornare a calcare i campi della massima serie dilettantistica regionale. Conosco la tifoseria Canosina e so quanto può influire durante una partita, mi auguro che possano sostenerci sempre con il loro calore per regalarci soddisfazioni importanti”.