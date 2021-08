Asd Canosa A5, al cuor non si comanda: Nico Sciannamea torna a vestire rossoblù

Si va man mano definendo il roster a disposizione di mister Lodispoto

“Certi amori non finiscono. Così canta Antonello Venditti in una famosa canzone e così canterà anche Nico Sciannamea. Il portierino cresciuto nelle giovanili del Futsal Canosa torna a vestire rossoblù dopo un lungo percorso di crescita personale e professionale negli ultimi anni. Con la squadra della propria città Nico ha conquistato subito gli addetti ai lavori difendendo con i gradi di capitano la porta della Puglia nel torneo delle Regioni calcio a 5 categoria U17 per due edizioni e conquistando una prestigiosissima convocazione al raduno della nazionale U21. Non solo talento, ma anche tanta umiltà e spirito di sacrificio, lo hanno consacrato anche lontano da casa prima nell’esperienza con le Aquile Molfetta e poi con il Futsal Capurso dove in due stagioni ha festeggiato sia la promozione in A2 con la prima squadra, sia la vittoria del campionato U19 da assoluto protagonista. Sei partito ragazzo e adesso torni uomo. Bentornato a casa Nico!”