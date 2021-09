Vaccini, la Bat spinge sulle somministrazioni tra i giovani: il 47% ha completato il ciclo

Sono 5.696.776 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a ieri, martedì 21 settembre, in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89,4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.369.157).

ASL BT

Nella Asl Bt, presso il punto vaccinale realizzato all’interno dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, continua la somministrazione della terza dose ai soggetti fragili così come individuati dalle diverse unità operative.



Con una media di 50 pazienti al giorno l’obiettivo è quello di raggiungere quanto prima l’immunizzazione dei pazienti che sulla scorta delle loro fragilità hanno ricevuto per primi entrambe le dosi di vaccino.



Intanto negli hub continua la somministrazione delle prime e delle secondi dosi di vaccino: da segnalare la crescita numerica dei giovani tra i 12 e i 19 anni che in questi giorni stanno approfittando delle aperture a sportello a loro dedicate per ricevere il vaccino.

La quota di giovani con la prima dose è del 75 per cento mentre sale al 47 per cento la percentuale dei giovani che hanno completato il ciclo vaccinale.