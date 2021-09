Foggia, Bari e Lecce: i grandi anni delle pugliesi in Serie A

Il calcio in Puglia è lo sport più seguito e importante in assoluto a livello collettivo. E sebbene in questo momento nessuna compagine di questa regione stia disputando il campionato di Serie A, ci sono state varie epoche nelle quali le sue squadre si sono fatte onore nella massima categoria del calcio italiano.



La prima tra tutte è stata senza dubbio il Foggia di Zdenek Zeman, allenatore ceco arrivato alla fine degli anni ’80 in Puglia, pronto a infiammare lo stadio Pino Zaccheria che fino a quel momento non aveva mai visto un calcio così offensivo e divertente.

La squadra rossonera fu senza dubbio una delle più sorprendenti all’inizio degli anni ’90, quando dopo la sua prima irruzione in Serie A, fece scalpore per la sua grande vivacità e per la sua eccezionale capacità nel trovare il goal, facendo esplodere il noto fenomeno conosciuto come Zemanlandia.



I tifosi del Foggia vissero degli anni strepitosi nei quali il celeberrimo tridente offensivo formato da Ciccio Baiano, Roberto Rambaudi e Beppe Signori fu insignito come uno dei più forti di tutto il campionato italiano. Tra questi attaccanti colui che prese la miglior rincorsa per la propria carriera fu Signori, il quale dopo l’esperienza nel Foggia fu ingaggiato dalla Lazio, squadra con la quale vinse il titolo di capocannoniere del campionato di Serie A in ben due occasioni, per poi partecipare e arrivare secondo, al mondiale di USA ’94 con la nazionale azzurra.

Dopo l’exploit del Foggia di Zeman, arrivò l’astro nascente di Antonio Cassano

Dopo quegli strepitosi anni nei quali il Foggia fu protagonista, toccò al Bari prenderne il testimone come squadra più importante e solida della regione pugliese. Nella stagione 1998-99 la squadra che gioca le sue partite casalinghe allo stadio San Nicola, costruito in occasione dei mondiali di Italia ’90, si piazzò al decimo posto a fine campionato, realizzando la sua miglior stagione di sempre nella massima categoria calcistica nazionale.

Fu in quel periodo, ossia quando l’allenatore dei Galletti era il toscano Eugenio Fascetti, che venne fuori un talento assoluto e puro come Antonio Cassano. Il fantasista classe 1982, nato a Bari vecchia, avrebbe esordito con uno storico goal vincente contro l’Inter, una delle squadre con più opzioni di vincere il campionato secondo le quote più attuali sulla Serie A relative alla stagione in corso. Insieme ai nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, a contendersi lo scudetto saranno altre due squadre favorite e cioè il Napoli di Spalletti e la Juventus.

Fascetti: abile talent scout del calcio tra i grandi Cassano e Ventola

Tornando agli anni di Cassano, in quel periodo i tifosi del Bari avrebbero vissuto altre grandissime emozioni, grazie a una presidenza capace di investire per acquistare i calciatori giusti. Stessa lungimiranza la sta dimostrando attualmente la Fidelis Andria con i recenti acquisti degli attaccanti Di Piazza e Favetta e dell’esterno Sabatino.



Inoltre, Fascetti fu un allenatore in grado di valorizzare, come pochi altri tecnici, i calciatori giovani a disposizione, tra tutti proprio il già citato Cassano e un altro valido attaccante come Nicola Ventola.

In seguito arrivò il momento del Lecce. La squadra salentina ha vissuto uno dei suoi migliori periodi di sempre dal 2003 al 2006, quando ha militato per tre stagioni di seguito in Serie A ed è stata trascinata da una serie di grandi calciatori, tra i quali spiccano gli uruguaiani Ernesto Chevanton e Guillermo Giacomazzi, che ancora oggi vivono in città e sono amatissimi dai tifosi giallorossi, che ricordano sempre con piacere quei grandi anni ai massimi livelli.