San Ferdinando di Puglia – Inaugurata la nuova biblioteca scolastica realizzata grazie al taglio stipendi dei consiglieri M5S

La capogruppo del M5S Grazia Di Bari ha partecipato questa mattina all’inaugurazione della nuova biblioteca scolastica dell’ IISS “Dell’Aquila- Staffa” di San Ferdinando di Puglia.



Il progetto ‘Open Library’ è uno dei 26 finanziati grazie a 257.000 € del taglio stipendi dei consiglieri regionali del M5S nella scorsa legislatura.



“Parliamo di una biblioteca polifunzionale che sarà a disposizione degli studenti – spiega Di Bari – e di tutti i cittadini di San Ferdinando e siamo orgogliosi di aver contribuito a realizzarla grazie alle nostre restituzioni. I lavori si sono interrotti a causa della pandemia e oggi sono felice di aver partecipato alla cerimonia per inaugurare questi spazio, un valore aggiunto per la comunità. I ragazzi purtroppo sono forse i più penalizzati da questa pandemia, per questo è necessario che la politica lavori per costruirgli un futuro degno di questo nome. Oggi ho voluto ringraziare anche i docenti e i dirigenti scolastici che quotidianamente si spendono per aiutarli nel delicatissimo processo di crescita e devono sapere di poter contare in ogni momento sul nostro sostegno e su quello delle istituzioni”.