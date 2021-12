Trani – Discarica: lavori di messa in sicurezza

Procedono presso la discarica di Trani i lavori per la messa in sicurezza avviati nel mese di febbraio 2021 e la cui conclusione è fissata a giugno 2022.

Tali attività, per un importo pari a circa 5 milioni di euro, sono finanziate con risorse della Regione Puglia destinate ad interventi per la bonifica di aree inquinate.

I lavori riguardano l’esecuzione di interventi finalizzati al risanamento del corpo rifiuti in ordine alla riduzione degli impatti sull’ambiente circostante e comprendono varie attività tra cui la copertura del terzo lotto, il completamento della copertura del I e II lotto, il potenziamento del sistema di captazione ed estrazione del biogas, il potenziamento del sistema di estrazione del percolato, la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture del corpo rifiuti, la vasca di trattamento e disconnessione, l’impianto elettrico con la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione alimentata da una nuova linea di media tensione necessaria per il cospicuo aumento di potenza che scaturisce dalle nuove opere in corso.

Nella prima parte delle attività in corso presso la discarica si è dato seguito al potenziamento dell’emungimento del percolato e all’implementazione di nuovi presidi per la gestione del biogas: opere tese ad incidere sulle principali criticità associate alla discarica. Successivamente, sono stati avviati gli interventi relativi alla impermeabilizzazione del III lotto ed alla gestione delle acque meteoriche mediante anche la realizzazione di un nuovo recapito finale.

Tra i principali obiettivi delle opere in discarica c’è la riduzione della produzione di percolato grazie alla impermeabilizzazione del III lotto ed al completamento della copertura del I e del II lotto. Altro obiettivo prioritario riguarda la diminuzione degli oneri gestionali con l’azzeramento dei costi di smaltimento delle acque meteoriche che sarà possibile grazie alla realizzazione di un nuovo recapito finale.

“L’ambiente è uno dei principali temi che ha caratterizzato l’azione amministrativa negli ultimi anni da parte del Comune di Trani e di AMIU S.p.A. – dichiara il sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro – in un percorso di risanamento e di rilancio ambientale che riteniamo fondamentale per guardare al futuro. Grazie alla caparbietà di tutti i soggetti coinvolti e contando sulla costante collaborazione istituzionale della Regione Puglia è stato possibile pianificare e realizzare le attività di messa in sicurezza della discarica. Continuiamo ad operare nel segno della tutela del territorio e siamo certi, come dimostra il risultato della percentuale della raccolta differenziata, che la cittadinanza è al nostro fianco in ogni iniziativa virtuosa che garantisca la piena sostenibilità ambientale”.

“AMIU S.p.A. – sono le parole dell’Amministratore Unico Ing. Gaetano Nacci – ha messo a disposizione il supporto necessario per rispondere con competenza e concretezza alle esigenze ambientali del territorio. Un impegno costante finalizzato al raggiungimento di importanti obiettivi che, in occasione dei lavori di messa in sicurezza della discarica, si traducono nell’adozione di misure volte alla risoluzione delle criticità riscontrate in passato. AMIU S.p.A. ha un ruolo fondamentale nelle azioni ambientali e può, a ragion veduta, essere considerata un’azienda strategica per la crescita e lo sviluppo dell’intero territorio”.