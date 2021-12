Vaccini, al via oggi le somministrazioni per la fascia 5-11 anni. Nella Bat già 18 scuole aderenti

Anche per il richiamo del vaccino anti Covid-19 la Puglia viaggia a una velocità in linea o superiore alla media nazionale, come evidenziano i dati riportati dal Ministero della Salute.



911.770 pugliesi hanno già ricevuto la dose di richiamo, ovvero: il 63,08% delle persone con più di 80 anni (media nazionale, 63,30%); il 44,51% delle persone fra i 70 e i 79 anni (media nazionale 40,29%); il 36,98% delle persone fra i 60 e i 69 anni (media nazionale 32,18%); il 28,52% delle persone fra i 50 e i 59 anni (media nazionale 23,50%); il 19,05% delle persone fra i 40 e i 49 anni (media nazionale 14,81%).

Inoltre: 3.142.226 pugliesi hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari al 87,97% della popolazione over 12.



Il 93,2% dei pugliesi dai 50 anni in su ha completato il primo ciclo vaccinale. Ancora una volta, grazie ai pugliesi che in queste ore stanno prenotando la propria dose di vaccino e a tutto il personale, sanitario e non, che sta permettendo il funzionamento delle sedi vaccinali su tutto il territorio regionale.

Sono già 151 le scuole che hanno organizzato le sessioni vaccinali in Puglia in sinergia con i Dipartimenti di prevenzione delle sei Asl che partiranno da oggi. Si ricorda che in Puglia la campagna per i bambini coinvolgerà gli studi pediatrici e le scuole.



Massima priorità ai bambini con fragilità che potranno ricevere la prima dose anche nei centri specialistici di cura delle aziende ospedaliere, che stanno contattando direttamente le famiglie, oppure a casa per chi non può uscire.

ASL BAT

Anche nella Asl Bt è in corso l’organizzazione della vaccinazione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni così come disposto dalle circolari ministeriali e regionali.



Fino a ieri hanno dato l’adesione più di mille bambini su tutto il territorio provinciale: hanno manifestato l’adesione già 18 scuole su un totale di 38.