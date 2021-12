Trani – Presentato il progetto “Petra” finanziato dalla Regione Puglia

È stato presentato alla stampa il contenuto del progetto “Petra” finanziato dalla Regione Puglia al Comune di Trani nell’ambito del bando SThAR LAB.

Il progetto, illustrato presso la sede dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Barletta Andria Trani, è il risultato di un lavoro condiviso tra l’Assessorato alle Culture, l’Ordine degli Architetti della Provincia BAT, l’Accademia delle Belle Arti di Foggia e diverse realtà associative del territorio che, a più livelli, hanno permesso di raggiungere questo importante obiettivo finalizzato alla rigenerazione urbana di parco Petrarota (facente parte del complesso di villa Bini) mediante interventi materiali (street art) ed interventi immateriali (light design).

Parco Petrarota nasce come parco pubblico nel quartiere centrale della città di Trani ed è già concepito come spazio family friendly attrezzato con giochi per bambini e porzioni di pavimentazione antitrauma, il tutto in una cornice verde che rende questo spazio, potenzialmente, un luogo dall’elevato grado di vivibilità.

Il progetto “Petra” mira a rendere Parco Petrarota un luogo di riferimento per l’arte pubblica e la street art, uno spazio che, nel tempo, possa attirare sempre maggiori visitatori e soprattutto fruitori continui, in un’ottica di spazio d’arte pubblico.