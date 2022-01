Puglia – Garantita la continuità del servizio dei formatori dei Centri per l’Impiego

“Abbiamo garantito la continuità del servizio e delle attività degli operatori della formazione che sono attualmente in uso presso i Centri per l’Impiego pugliesi”, fa sapere in una nota l’assessore all’istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Questi professionisti della formazione – spiega Leo – svolgono funzioni primarie nei nostri centri per l’impiego, dall’orientamento al bilancio delle competenze, e sono più che mai utili durante questo delicato momento di attuazione del piano di potenziamento dell’ARPAL e dei nostri servizi pubblici per l’impiego”.

“Il rapporto di lavoro dei formatori era prossimo alla scadenza con il finire dell’anno. Grazie al contributo delle organizzazioni sindacali, della dirigenza ARPAL e degli uffici regionali competenti abbiamo trovato soluzioni utili a consentire la continuità delle attività di questi preziosi collaboratori.

La continuità del servizio – ha concluso l’assessore – rientra nel più ampio progetto di ristrutturazione e potenziamento dei servizi pubblici per il lavoro, contestualmente, infatti, stiamo procedendo a concludere le selezioni a tempo indeterminato mentre abbiamo già chiuso quelle a tempo determinato per un totale di 1.129 risorse.

Chiuso il piano delle risorse umane ci occuperemo ancor più attivamente del potenziamento della rete infrastrutturale, fisica e digitale, dei nostri Centri per l’Impiego. L’obiettivo è quello di rendere la Puglia pronta ad accogliere le nuove sfide del mercato del lavoro, anche grazie a strumenti importanti come il nuovo programma GOL del PNRR e la nuova Garanzia Giovani”.