Margherita – Ist. A. Moro: nuovi indirizzi formativi

L’istituto Aldo Moro ha ottenuto l’attivazione di due importanti nuovi indirizzi che consentono di arricchire il ventaglio di opportunità formative sul nostro territorio grazie alla proficua attività dell’Istituto Aldo Moro, guidato dal Dirigente Scolastico Valentino DIi Stolfo e alla condivisione di queste proposte portate avanti dalla Provincia BAT nella figura del Presidente avv. Bernardo Lodispoto.

Dal prossimo anno scolastico sarà attivo il nuovo indirizzo di studi “Servizi culturali e dello

spettacolo”. Una novità per l’istruzione professionale che permette al diplomato di intervenire nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento all’ambito locale, nazionale e internazionale. Il diplomato produce, edita e diffonde in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.

Altra importante novità è il percorso serale per adulti di Enogastronomia, in aggiunta ai corsi in orario mattutino. E’ una grande occasione per i giovani che hanno interrotto gli studi e per tutti coloro che già lavorano, per riuscire a conseguire un diploma di scuola superiore, spendibile nel mondo del lavoro, che li qualifichi sotto l’aspetto professionale. L’unico requisito per iscriversi è avere più di 18 anni. Possono presentare la propria iscrizione non solo i lavoratori, ma anche chi ha già conseguito un diploma o una laurea. Al termine degli studi i partecipanti otterranno il diploma di Stato in Enogastronomia.

La sede dell’I.I.S.S. “A. MORO” è aperta alle famiglie e ai futuri studenti per prendere visione dei

nuovi laboratori, delle strutture e dell’intera offerta formativa relativa sia agli indirizzi professionali che liceali: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Liceo Scientifico opzione Scienza applicate.

Open day Domenica 9, 16, 23 gennaio 2022 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 00 alle 18. 00. Prenota la tua visita al 328 2312510.

Scadenza iscrizioni il 28 gennaio 2022