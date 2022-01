Nella Bat sono 12.524 i bambini vaccinati con la prima dose

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 43,5%, 17,8 punti sopra la media nazionale che invece è del 25,7% (grafico allegato).

Il 9% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose.

La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 58% (+4,8% della media nazionale).

ASL BAT

Nella Asl Bt 314.155 cittadini hanno ricevuto la prima dose di vaccino, 294.663 hanno ricevuto anche la seconda mentre in 161.054, pari al 47 per cento della popolazione, hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose.



Rispetto alla classe di età 5-11, va segnalato che il 53 per cento della popolazione di riferimento ha fatto almeno la prima dose di vaccino: si tratta di 12.524 bambini.