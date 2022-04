Canosa di Puglia, Limitone: “a disposizione della gente h24”

Da sempre referente dell’associazione in difesa del consumatore e dello SPORTELLO dei Diritti del Malato, Angelo Limitone scende in campo ancora una volta per le comunali di Canosa di Puglia, questa volta però non come segretario del Circolo Forza Italia, ma con la lista Civica Io Canosa, con Giuseppe Tomaselli candidato sindaco.

Ex Presidente di Legambiente Canosa, referente della Lilt e da sempre impegnato nel sostegno alle associazioni per la ricerca scientifica sui Tumori, Limitone è attualmente anche segretario regionale di Confederimprese e Coordinatore cittadino di Fare Ambiente per il Parco naturale dell’Ofanto.

Non solo un filantropo quindi che si dedica da anni alla sua città, ma soprattutto un professionista che non vive di politica.

Limitone infatti è laureato in economia e dirige uno studio commerciale da quasi vent’anni.

Con queste motivazioni, il candidato consigliere canosino ci spiega il suo passaggio ad una lista civica, senza risparmiare critiche al sindaco uscente, ma con proposte concrete, soprattutto sulle politiche sociali, per la città