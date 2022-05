E’ di Minervino Murge il più giovane dj di Puglia e Basilicata

A soli 14 anni sta facendo ballare centinaia di giovani nei locali della movida notturna di Puglia e Basilicata. Giuseppe Santomauro, in arte Joe Santos, è infatti il più giovane dj in attivo di Puglia e Basilicata.

Classe 2007, il giovane Santomauro è nato a Minervino Murge dove studia al Liceo Scientifico, trascorrendo le sue giornate come tutti i ragazzi della sua età, tra musica, studio, sport e amici. Giuseppe ha sviluppato, sin dalla tenera età, una sensibilità artistica e musicale seguendo le orme di suo padre Alessandro, anch’egli dj da circa 25 anni.

È accompagnando il papà in alcuni eventi che Joe Santos ha sposato la sua stessa passione che lo hanno portato a seguire un percorso professionale dalla scorsa estate.

Grazie ad un dj set presso il Cromie disco di Castellaneta, le sue capacità nel mixare, la sua tecnica e il gusto musicale catturano l’attenzione di un agente dello spettacolo della VB Events che da allora lo segue nella sua carriera.

Malgrado la giovanissima età, per Joe Santos la pista da ballo non ha segreti e la sua bravura ne fa non solo il dj più giovane di Puglia e Basilicata ma anche il performer fra i più richiesti sul territorio.

Oltre al Cromie disco, ha suonato al fianco di dj Shorty di Radio M2o al Palazzetto dello Sport di Minervino Murge, si è esibito al Maadhoo Beach di Barletta, aperto il concerto del rapper Paky al Moonlight Disco di Potenza e sabato prossimo curerà l’apertura dell’esibizione del famoso rapper Geolier a Lagopesole in Basilicata.

Contatti:

Instagram: Joe Santos dj

Facebook: Giuseppe Santomauro