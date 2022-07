Margherita – Il cartellone dell’estate del Fenicottero Rosa: da luglio a settembre tanti eventi

L’amministrazione comunale ha reso noto il calendario degli eventi in programma per l’estate 2022, denominata “L’Estate del Fenicottero Rosa”, iconico simbolo di Margherita di Savoia e delle sue attrazioni turistiche: un calendario di quasi novanta giorni, dall’inizio di luglio sino a fine settembre, ricco di appuntamenti da non perdere.

Ne fa una rapida carrellata il sindaco avv. Bernardo Lodispoto: «Tra gli eventi più attesi dai giovani c’è sicuramente “Praja on Tour from Gallipoli”, unica tappa in Puglia, in programma lunedì 11 luglio.

Sabato 16 luglio ci sarà invece un evento di grande importanza come il Premio “Margherita d’Oro – Petali di Legalità”, con tanti ospiti di grande fama che andremo ad ufficializzare nei prossimi giorni: la nostra amministrazione comunale ha inteso riproporre il prestigioso riconoscimento che ha dato grande visibilità alla nostra cittadina soprattutto negli anni ’60 e ’70 dandogli però una connotazione particolare legandolo al tema della difesa della legalità, così tanto avvertito nel nostro territorio.

Altri appuntamenti di grande prestigio sono lo spettacolo di cabaret con lo showman Francesco Cicchella martedì 2 agosto ed il concerto di Silvia Mezzanotte, vincitrice del Festival di Sanremo con i Matia Bazar, in programma sabato 20 agosto.

Naturalmente sono previsti eventi molto interessanti in concomitanza delle celebrazioni religiose: si comincia lunedì 25 luglio con il concerto di Marco Calone a chiusura della Festa dei Pescatori in onore della Madonna dello Sterpeto; la Festa Patronale del SS. Salvatore si aprirà anche quest’anno, il 3 e 4 agosto, con una bella rappresentazione a cura dell’associazione Terra Salis dal titolo “Una terra abbracciata dall’acqua” e culminerà con una serie di appuntamenti quali lo show dell’attrice Rosalia Porcaro ed il trio delle Appassionante domenica 7 agosto, la 26ma edizione di Miss Margherita Mare lunedì 8 e la tradizionale commedia in vernacolo il giorno seguente.



Venerdì 19 agosto si terrà la Festa del Sociale con i dj di Ritmo 80 mentre la chiusura, in occasione della festa di San Pio, avverrà col concerto dell’Orchestra Casadei domenica 25 settembre per confermare la nostra volontà di creare eventi anche in piazze distanti dal centro cittadino e situate in altri quartieri.

Sarà dunque un’estate davvero ricca di appuntamenti imperdibili che, siamo certi, allieterà le serate di turisti e residenti: voglio ringraziare per il gran lavoro di preparazione gli assessori al turismo Francesca Santobuono e alla cultura Mario Braccia e tutta la giunta comunale nonché la Pro Loco per il supporto organizzativo. Buona estate a tutti!».