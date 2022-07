Puglia – Il Generale Fabrizio Toscano è il nuovo Comandante Regionale della Guardia di Finanza

Nella mattinata odierna, presso la caserma “M.A.V.M. Giovanni Macchi” di Bari, storica sede del Comando Regionale “Puglia” della Guardia di Finanza, ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale tra il Generale di Divisione Francesco Mattana ed il Generale di Divisione Fabrizio Toscano.



All’evento, presieduto dal Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo d’Armata Michele Carbone, hanno preso parte rappresentanze di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in forza ai Reparti della Puglia, del Consiglio di Base di Rappresentanza e della Sezione locale dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo.



Il Generale Carbone, dopo aver espresso al Gen. D. Mattana i più profondi e sinceri ringraziamenti per il servizio svolto in qualità di Comandante Regionale, in un delicato periodo caratterizzato, in gran parte, dalla fase pandemica da Covid-19, ha rivolto al Gen. D. Toscano un caloroso augurio di buon lavoro.



Il nuovo Comandante Regionale Puglia, dopo aver assicurato al Gen. C.A. Carbone il massimo impegno nello svolgimento del delicato compito assegnatogli, ha formulato al Gen. D. Mattana gli auguri di buon lavoro nell’assunzione del prossimo importante incarico quale Comandante della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza in Roma.